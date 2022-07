Incêndio na sede de jornal e rádio de Atenas

Um incêndio foi registrado nesta quarta-feira no edifício do jornal Realnews e da rádio Real FM, na zona norte de Atenas, após a explosão de bombas incendiárias, informou o grupo de imprensa.



As chamas foram controladas após uma intervenção de duas horas dos bombeiros. Todos os funcionários foram retirados do edifício e alguns, com problemas respiratórios, foram levados para um hospital.



O incêndio não foi reivindicado por nenhuma organização. A polícia abriu uma investigação.



De acordo com as primeiras informações, restos de tanques de gás foram encontrados no prédio.



O proprietário do grupo, Nikos Chatzinikolaou, afirmou no Twitter que o incêndio foi criminoso.



"Explosões e incêndio na Real FM e no Realnews! Eles estão nos queimando! Eles estão tentando nos fechar", escreveu.