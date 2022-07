Biden faz primeira viagem ao Oriente Médio como presidente

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, desembarcará nesta quarta-feira (13) em Israel, primeira etapa de uma viagem ao Oriente Médio, onde precisará demonstrar suas habilidades diplomáticas no conflito israelense-palestino, nas tensões com o Irã e nas negociações por petróleo com a Arábia Saudita.



O avião presidencial americano Air Force One devem pousar às 15H30 locais (9H30 de Brasília) no aeroporto Ben Gurion de Tel Aviv, onde Biden será recebido pelo presidente israelense Isaac Herzog e pelo primeiro-ministro Yair Lapid.



Depois de Israel, o presidente americano de 79 anos visitará a Arábia Saudita na sexta-feira, apesar de ter classificado o país como Estado "pária" após o assassinato em 2018 do jornalista dissidente Jamal Khashoggi, que morava nos Estados Unidos.



O avião presidencial fará um voo direto sem precedentes entre o Estado hebreu e o conservador reino do Golfo, que não reconhece Israel.



Antes, Biden se reunirá com autoridades israelenses para tentar reforçar a cooperação contra o Irã. Também terá um encontro com líderes palestinos, frustrados porque consideram que Washington não impede a agressão israelense.



Irã e Israel eram aliados quando Biden visitou a região pela primeira vez, em 1973 quando era senador, mas agora o Estado hebreu considera Teerã sua principal ameaça.



O primeiro-ministro israelense Yair Lapid, que assumiu o poder há duas semanas, afirmou que as conversas com Biden abordarão "primordialmente o tema Irã".



Depois que chegou ao poder, Biden não reverteu a polêmica decisão de seu antecessor, Donald Trump, de reconhecer esta cidade como a capital do país.



Os palestinos consideram Jerusalém Oriental, anexada por Israel, sua capital e, antes da visita, acusaram Biden de não cumprir a promessa de tornar o governo dos Estados Unidos novamente um mediador imparcial no conflito.



Biden se reunirá na sexta-feira com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmud Abbas, na cidade de Belém, na Cisjordânia ocupada, mas nenhum grande anúncio é esperado para a retomada do processo de paz.



A viagem de Biden à Arábia Saudita é considerada parte do esforço para estabilizar os mercados de petróleo, afetados pela guerra na Ucrânia, com a aproximação de um país que por décadas foi aliado estratégico dos Estados Unidos e grande fornecedor de petróleo.