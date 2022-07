'Succession' lidera indicações ao Emmy, com 25, enquanto 'Round 6' faz história

A série "Succession", da HBO, foi o destaque este ano entre as indicações ao Emmy, enquanto "Round 6" se tornou a primeira série de drama de língua não inglesa a ser indicada para a maior glória televisiva, equivalente ao Oscar.



"Succession", que narra a história de uma família rica e poderosa batalhando para herdar um império da mídia, liderou as indicações entre as séries de drama, enquanto "Ted Lasso" e "The White Lotus" foram os mais indicados nas categoria de comédia e série limitada, com 20 indicações cada.



Outras duas séries de comédia, "Hacks", da HBO, e "Only Murders in the Building", da Hulu, acumularam 17 indicações para o 74º Emmy Awards, com cerimônia marcada para o dia 12 de setembro, em Los Angeles.



"Com produções em níveis históricos, a Academia recebeu um número recorde de candidaturas nessa temporada", disse Frank Scherma, CEO da Television Academy.



"Enquanto nos preparamos para a maior noite da indústria do entretenimento, estamos entusiasmados em honrar os inovadores, criadores, artistas e contadores de histórias que estão impulsionando essa era de platina da televisão", afirmou Scherma.



Na categoria de 'Melhor Série de Drama' com "Succession", a violenta sátira sul-coreana "Round 6" acompanha a história de margilinazados da sociedade competindo por dinheiro em versões fatais de jogos infantis. Atualmente, a série é uma das maiores audiências da Netflix.



"Round 6" também recebeu muitas indicações de atuação, incluindo de melhor ator para Lee Jung-jae.



A inovadora série espera seguir os passos do filme sul-coreano "Parasita", que chocou Hollywood em 2020, tornando-se a primeira obra audiovisual de língua não inglesa a ganhar o Oscar de Melhor Filme.



Na corrida para o Emmy de melhor série de drama, estão "Ozark", "Better Call Saul" e "Stranger Things".



As estrelas de "Succession", Brian Cox e Jeremy Strong, irão competir com Lee pelo prêmio de melhor ator em série de drama.



Protagonista de "Euphoria" e ganhadora de um Emmy, Zendaya tornou-se a atriz mais jovem a ser indicada duas vezes na categoria de melhor atriz em uma série de drama.



Categoria cuja atriz Jennifer Aniston, de "The Morning Show", perdeu para a co-estrela Reese Witherspoon.



- HBO supera Netflix -



A HBO e sua plataforma de streaming HBO Max vencem a batalha de indicações entre as plataformas, acumulando 140 enquanto a Netflix possui 105 indicações.



Nas categorias de comédia, os vencedores anteriores Jason Sudeikis ("Ted Lasso"), Bill Hader ("Barry") e Donald Glover ("Atlanta") irão concorrer para melhor ator, assim como Jean Smart ("Hacks") e Rachel Brosnahan ("Maravilhosa Sra. Maisel") para melhor atriz.



Já Selena Gomez não fez parte da lista de indicados por sua atuação em "Only Murders in the Building", mesmo que seus colegas de elenco Steve Martin e Martin Short tenham recebido indicações.



Ainda assim, ela fez história como a segunda latina a ser indicada como produtora, na categoria.



Entre as séries limitadas, "The White Lotus", com Jennifer Coolidge e Murray Bartlett no elenco, traz um olhar sátiro da hipocrisia e riqueza entre os visitantes de um hotel luxuoso no Havaí e recebeu oito indicações.



Em outras categorias, super estrelas como Colin Firth ("The Staircase"), Andrew Garfield ("Under the Banner of Heaven"), Oscar Isaac ("Scenes From a Marriage") e Michael Keaton ("Dopesick") disputarão o prêmio para melhor ator em série limitada.



Entretanto, grandes nomes receberam notáveis omissões nas indicações para melhor atriz em uma série limitada, incluindo Julia Roberts ("Gaslit") e Jessica Chastain ("Scenes from a Marriage").



Em vez disso, a categoria contará com Amanda Seyfried ("The Dropout"), Julia Garner ("Inventing Anna"), Sarah Paulson ("Impeachment: American Crime Story"), entre outras.



O Emmy Awards será transmitido nos Estados Unidos pelos canais NBC e Peacock.



