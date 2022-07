Meteorito marciano pode carregar ensinamentos sobre a formação da Terra

Cientistas identificaram a região de origem de um meteorito marciano, um verdadeiro "livro aberto" sobre os primeiros instantes do planeta Marte, potencialmente rico em lições sobre a formação da Terra.



"Black Beauty", NWA 7034 por seu nome, fascina os geólogos desde sua descoberta no Saara em 2011. Este bloco, fácil de segurar na mão e pesando pouco mais de 300 gramas antes de ser cortado, é "uma das rochas mais antigas na história da geologia", comentou à AFP o cientista planetologista Sylvain Bouley, que assina o estudo publicado na Nature Communications.



O meteorito contém zirconita, o mineral mais antigo conhecido na Terra, datado de 4,48 bilhões de anos. Ou seja, "cerca de 80 milhões de anos após o início da formação dos planetas" do sistema solar, explicou Bouley, professor do laboratório de Geociências da Universidade de Paris-Saclay.



O NWA 7034 é, portanto, um "livro aberto sobre os primeiros momentos de Marte", quando sua superfície de magma começou a se solidificar.



Ao longo da história geológica do planeta Terra, o movimento incessante das placas tectônicas foi enterrando e desintegrando os materiais primitivos de nosso planeta Tierra. Algo que não aconteceu em Marte.



A equipe de pesquisadores, liderada por planetologistas da Universidade de Curtin, em Perth, no oeste da Austrália, com contribuição de instituições francesas, conseguiu a proeza de determinar a origem precisa do meteorito: uma cratera situada em uma região que abriga uma crosta que não mudou substancialmente desde a formação do planeta vermelho.



A cratera foi formada pelo impacto de um bólido vindo do espaço com "força suficiente para ejetar as rochas em altíssima velocidade, mais de 5 para escapar da gravidade marciana", explicou à AFP Anthony Lagain, da Curtin e autor principal do estudo.



Essas crateras devem ter pelo menos 3 km de diâmetro, o que causou um problema para os cientistas, já que Marte possui cerca de 80.000 pelo menos desse tamanho.



Mas o pesquisadores tinham uma segunda pista, pois o NWA 7034 foi lançado ao espaço há cerca de cinco milhões de anos, graças à medição de sua exposição aos raios cósmicos.



- 90 milhões de fotos de crateras -



"Então, estávamos procurando uma cratera muito jovem e grande", contou Anthony Lagain, cuja tese de doutorado se concentrou, em particular, na datação de crateras marcianas.



Outra pista, a análise da composição de "Black Beauty" revelou que o meteorito havia sido brutalmente aquecido há 1,5 bilhão de anos, provavelmente por um impacto de asteroide. Em outras palavras, a rocha foi extraída da superfície antes de cair mais longe, onde outro impacto desta vez a jogou no espaço, até a Terra.



Munido com essas informações, Anthony Lagain aprimorou um algoritmo de detecção de crateras desenvolvido na Curtin. Antes de fazê-lo analisar com um supercomputador o mosaico de 90 milhões de fotos de crateras marcianas, acumuladas graças à câmera de um satélite da Nasa.



O resultado reduziu a escolha a 19 crateras e, depois, para apenas uma, Karratha. Esta cratera de 10 km de diâmetro está em "uma região muito antiga do hemisfério sul, rica em potássio e tório, como Black Beauty", diz Lagain.



A pista final, o meteorito é o único dos marcianos a ser bastante magnetizado, casando com o fato de que "a região onde Karratha está localizada é a mais magnetizada de Marte".



Entre as regiões de Terra Cimmeria e Sirenum, esta área é "provavelmente uma relíquia da crosta mais antiga de Marte", segundo o estudo, que pleiteia o envio de uma missão dedicada ao estudo de sua geologia.



Bouley aponta para uma espécie de "viés", que centrou as missões marcianas na busca de vestígios de água e vida, em detrimento de épocas anteriores, que podem ter permitido seu aparecimento. Além disso, após sua descoberta, NWA 7034 chegou às manchetes devido à presença de água nele.



E Lagain recorda que entender a formação das primeiras crostas planetárias é entender o que aconteceu logo no início e "como se chega a um planeta tão excepcional como a Terra no Universo".