Rivalidade China-EUA ameaça ofuscar fórum de ilhas do Pacífico sobre o clima

O Fórum das Ilhas do Pacífico começa nesta terça-feira (12) em Fiji, reunindo as nações na linha de frente da crise climática, afetadas pela subida do nível do mar, com a possibilidade de a rivalidade entre China e Estados Unidos ofuscar o encontro.



A cúpula deste ano em Suva, capital de Fiji, que termina na quinta-feira, é a reunião mais importante em vários anos e é realizada após um parêntese forçado imposto pela covid.



O presidente de Fiji, que preside a reunião, Voreqe Bainimarama, abriu o fórum alertando que "a crise provocada pelas mudanças climáticas" ameaça a segurança e a soberania de muitas nações insulares.



Mas, em vez de se concentrar no aumento preocupante do nível do mar a e nas tempestades cada vez mais devastadoras, a cúpula começou com o anúncio de que Kiribati - um aliado de Pequim - deixará o bloco.



O impasse geopolítico entre os Estados Unidos e a China na região se acentuou desde que as Ilhas Salomão assinaram um controverso acordo de segurança com Pequim em abril.



Os líderes reunidos no luxuoso Grand Pacific Hotel de Suva discutirão uma estratégia para orientar essas nações, focada no enfrentamento da ameaça existencial representada pelas mudanças climáticas.



As nações também deverão debater se anunciam que o Pacífico está em uma emergência climática e se apoiam uma moção apresentada por Vanuatu para pedir ao Tribunal Internacional de Justiça de Haia que se pronuncie sobre as obrigações climáticas dos países.