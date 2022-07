Fabricante de brinquedos Lego anuncia que não vai mais vender seus produtos na Rússia

A número um no mundo dos brinquedos, o grupo dinamarquês Lego anunciou nesta terça-feira (12) a interrupção definitiva de suas vendas na Rússia devido à guerra na Ucrânia.



A fabricante dos famosos tijolos plásticos, que já havia suspendido suas entregas ao país em março, "decidiu cessar indefinidamente suas atividades comerciais na Rússia" e "encerrar sua associação" com o distribuidor russo Inventive Retail Group, "que detinha e operava 81 lojas em nome da marca", disse uma porta-voz à AFP.



O grupo dinamarquês também cortará os empregos da "maioria de sua equipe sediada em Moscou", disse ele.



A Lego já havia decidido no início de março suspender as entregas para a Rússia após a invasão da Ucrânia, mas as lojas operadas por seu subcontratado conseguiram permanecer abertas e continuar vendendo seu estoque.



"Confirmamos a rescisão do contrato com a Lego", disse uma porta-voz do Inventive Retail Group à AFP nesta terça-feira.



"Nossa empresa continuará trabalhando como especialista na categoria de brinquedos de construção e educativos", acrescentou, sem dar mais detalhes.



Em maio, a Rússia incluiu produtos Lego em uma lista de 100 categorias de mercadorias que podem ser importadas sem o consentimento dos titulares de propriedade intelectual. Na lista também estavam os telefones da Apple e Samsung, grandes marcas de carros, consoles de jogos e materiais e peças de reposição usados na indústria.