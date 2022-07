Bancos chineses pagarão alguns clientes tras protestas masivas

Clientes de bancos de áreas rurais da China chineses cujos saques foram congelados poderão recuperar parte de seu dinheiro a partir de sexta-feira, anunciaram as agências reguladoras, após um grande protesto no fim de semana.



O setor bancário rural da China foi atingido pelos esforços de Pequim para conter uma bolha imobiliária e o crescente endividamento do setor, uma restrição financeira que teve consequências em toda a economia do país.



Quatro bancos da província de Henan congelaram saques em meados de abril, o que deixou milhares de correntistas sem recursos e provocou manifestações.



No domingo, milhares de pessoas protestaram diante da sucursal do Banco Central da China em Zhengzhou, capital da província de Henan, para exigir seu dinheiro.



Alguns correntistas poderão recuperar o dinheiro de volta, informou a agência reguladora dos bancos de Henan em um comunicado.



Clientes individuais com depósitos de até 50.000 yuanes (US$ 7.422) receberão o dinheiro a partir de sexta-feira. As formas de pagamento para os demais correntistas serão anunciadas posteriormente.



Os protestos são raros na China, país onde as autoridades são obcecadas pela estabilidade social a qualquer preço e onde a oposição é rapidamente reprimida.



Mas pessoas desesperadas conseguem, ocasionalmente, organizar grandes manifestações, geralmente quando os alvos são governos locais ou empresas privadas.



Alguns manifestantes de domingo acusaram as autoridades de conivência com os bancos locais para reprimir os protestos.



