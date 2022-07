Compositor do tema original de James Bond morre aos 94 anos

O compositor britânico Monty Norman, autor da música original dos filmes de James Bond, morreu nesta segunda-feira (11) aos 94 anos, diz uma nota publicada em seu site oficial.



"É com grande tristeza que compartilhamos a notícia do falecimento de Monty Norman em 11 de julho de 2022, após uma breve doença", afirma o comunicado na página, ilustrado por uma foto em preto e branco do compositor.



Em um primeiro momento, os produtores se mostraram céticos com o tema musical dos filmes do agente secreto, criado para o primeiro episódio da saga - "007 Contra o Satânico Dr. No" (1962) - e pediram a John Barry (morto em 2011 e autor de músicas como a de "Out of Africa") que a modificasse.



Por isso, Barry reivindicou a paternidade da obra, mas, em 2001, Monty Norman ganhou um processo de difamação contra o jornal britânico The Sunday Times, que atribuía o tema a Barry.



Nascido no leste de Londres, no seio de uma família judaica, Norman se apaixonou pela música de Eric Clapton e Beatles e ganhou sua primeira guitarra aos 16 anos.



Entre os anos de 1950 e início de 1960, cantou em grupos de jazz, como os de Cyril Stapleton, Ted Heath e Nat Temple, e participou de shows de variedades semanais e de programas de rádio e televisão.



Junto com o renomado Benny Hill, fez uma turnê por cidades do Reino Unido com um espetáculo de comédia.



Depois, começou a compor e a escrever canções para Cliff Richard e Tommy Steel, um dos pioneiros do rock no Reino Unido, e para comédias musicais ("Make Me An Offer" e "Expresso Bongo").