Geoglifo de 2.500 anos é danificado no Peru

O Candelabro de Paracas, um geoglifo de cerca de 2.500 anos, foi danificado por intrusos que caminharam sobre o desenho no Peru, informou o Ministério da Cultura.



Aparentemente três pessoas, dois adultos e uma criança, caminharam até a imagem de 170 metros de comprimento por 60 de largura e 1,20 de profundidade, situada em uma duna na península de Paracas, 250 km ao sul de Lima.



"A polícia está tomando todas as ações necessárias na investigação para identificar os supostos responsáveis pelo dano", disse o Ministério em nota.



Policiais e funcionários do Ministério e do Serviço Nacional de Áreas Naturais Protegidas (Sernanp) estiveram no local e comprovaram que foi uma "afetação direta" à marca milenar na areia.



O Peru declarou o Candelabro como Patrimônio Cultural da Nação em 2016. A lei peruana impõe penas de três a seis anos de prisão por danos ou escavações a monumentos arqueológicos.



Os funcionários encontraram "duas marcas de pegadas da parte debaixo até a de cima, em forma de zigzag, invadindo o braço direito [do candelabro], braço esquerdo e parte central do geoglifo", segundo a nota.



No local havia "várias marcas de pisadas muito próximas à figura", aparentemente de três pessoas, assim como rastros de um veículo motorizado.



O capitão de uma embarcação turística disse ao Canal América de Televisión que viu do mar "um casal de estrangeiros com um filho pequeno com uma pá danificando o Candelabro".



O mesmo canal divulgou um vídeo gravado com um celular no qual cinco pessoas caminhavam em torno da figura, cujo significado continua sendo um mistério e objeto de estudos.



Em agosto de 2016, jovens em duas caminhonetes e um quadriciclo também danificaram o Candelabro. Outro incidente semelhante foi reportado em 2021.



Há quem relacione suas grandes dimensões e desenho sobre a areia às mundialmente famosas Linhas de Nasca, situadas a cerca de 200 km ao sul do Candelabro no meio do deserto, na mesma região de Ica.