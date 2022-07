Zoológico de Londres aluga equipamento de tomografia para tratar leão com infecção de ouvido

Como tratar um leão de 12 anos em risco de extinção com uma dor de ouvido persistente? O zoológico de Londres disse nesta segunda-feira (11) que alugou uma máquina de tomografia para descobrir a causa das repetidas otites do felino.



O equipamento de TAC (Tomografia Axial Computadorizada) permite exames de diagnóstico por meio de raios-X e foi alugada para evitar que Bhanu, um leão asiático de 180 quilos, tivesse que ser sedado e transportado para fora do local para realizar exames.



"Em primeiro lugar, tínhamos que averiguar a causa do problema e descartar urgentemente os piores cenários, como um tumor ou uma infecção profunda, que apareceriam imediatamente em uma TAC", disse a veterinária Taina Strike.



Strike explicou que o zoológico decidiu intervir como parte de um plano de tratamento a longo prazo para o animal.



"Bhanu é um membro importante do programa europeu de criação de leões asiáticos em risco de extinção e merece os melhores cuidados. Por isso, organizamos o tratamento VIP completo, levando um scanner TAC para um grande felino pela primeira vez, para poder ver seu ouvido mais profundamente sem que tivesse que viajar", afirmou.



O leão foi sedado para que pudesse ser levado ao scanner na traseira de um caminhão. Seis membros da equipe o colocaram no dispositivo.



Segundo especialistas de várias partes do mundo, o problema era um canal auditivo esquerdo muito estreito, propenso a obstruções e infecções.



"Assim como o gato doméstico, os gatos grandes também podem desenvolver otite, que normalmente são tratadas com remédios em gotas", explicou Strike.



Enquanto estava anestesiado, os veterinários limparam a fundo a orelha do felino antes de levá-lo de volta para sua toca.