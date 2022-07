Ritz-Carlton de Moscou muda de nome após Marriott anunciar saída da Rússia

Nesta segunda-feira (11), um dos hotéis mais luxuosos da capital russa, o Ritz-Carlton, passou a se chamar Carlton Moscou. A mudança foi efetuada depois da empresa matriz, a Marriott International, suspender suas operações no país por conta da ofensiva russa.



O estabelecimento funcionará "como hotel independente", segundo um comunicado citado pelas agências russas. Até o momento, estava sendo administrado pelo Ritz-Carlton Hotel Company, um filial do Grupo Marriott.



Localizado na principal avenida de Moscou, a Tverskaya, e com uma impressionante vista do Kremlin, seus jardins e a Praça Vermelha, o hotel usa agora um novo logotipo e página da web, mas não anunciou nenhuma transição financeira.



Em março, a gigante da hotelaria fechou seus escritórios e suspendeu os novos projetos após a ofensiva russa na Ucrânia.



Já no dia 3 de junho, anunciou a também suspensão de todas as suas operações no mercado russo, já que era "impossível" funcionar, pelas "restrições anunciadas pelos Estados Unidos, Reino Unido e a UE" como forma de castigo para Rússia.



A saída de Marriott é somada a uma grande lista de empresas ocidentais que saíram da Rússia após a ofensiva do dia 24 de fevereiro na Ucrânia. Entre a lista, estão McDonald's, Coca-Cola, Nike, Starbucks e Renault.



As consequências das sanções russas ainda são difíceis de estimar, mas alguns setores que empregam centenas de milhares de russos já estão afetados por graves problemas logísticos e financeiros.



A Rússia, por sua vez, considera que o país resiste às sanções.



