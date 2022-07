Incêndio florestal ameaça sequoias do parque Yosemite na Califórnia

Um incêndio florestal fora de controle há três dias ameaça as sequoias do Parque Nacional de Yosemite, na Califórnia, costa oeste dos Estados Unidos.



Com início no Bosque das Mariposas, o setor do parque com as sequoias gigantes, o incêndio "se estende atualmente por 644 hectares", de acordo com a administração do Parque Nacional neste domingo (10), afirmando que 360 bombeiros combatem as chamas atualmente.



Os profissionais pretendem proteger o bosque, com mais de 500 sequoias gigantes.



Uma equipe joga água na "Grizzly Gigante", a sequoia mais famosa do parque, para evitar que as chamas se aproximem.



"Com 64 metros, é a segunda maior árvore de Yosemite", o parque acrescentou através das redes sociais, junto com imágens de seus esforços.



As sequoias gigantes são uma das árvores mais resistentes ao fogo e sobrevivem há milhares de anos.



Entretanto, as secas extremas e os incêndios florestais podem danificá-las. Aproximadamente 10 mil unidades, cerca de 14% do total de sequoias do mundo, morreram em um grande incêndio no ano de 2020.



"De acordo com as condições de combustão e dos incêndios florestais que estamos falando, esperamos ter outros quatro, cinco ou seis meses muito mais difíceis", havia advertido o chefe de bombeiros de Oragne Country, Brian Fennessy, ainda em junho.