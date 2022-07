Rússia e Belarus ameaçam Lituânia por restrições ao trânsito de mercadorias

O Kremlin disse nesta segunda-feira (11) que os presidentes russo e bielorrusso estavam trabalhando em "medidas conjuntas" para responder a Lituânia, que proibiu o trânsito de algumas mercadorias ao território russo de Kaliningrado.



Localizado entre Polônia e Lituânia, Kaliningrado se abastece em grande parte por ferrovias desde o território continental russo.



No entanto, em aplicação das sanções europeias decididas em resposta à ofensiva russa contra a Ucrânia, a Lituânia não permite o trânsito de algumas mercadorias por seu território desde a segunda metade de junho.



Durante uma conversa telefônica, os presidentes Vladimir Putin e Alexander Lukashenko "destacaram a situação causada pelas sanções ilegais introduzidas pela Lituânia (...) e neste contexto discutiram possíveis medidas conjuntas", disse o Kremlin em comunicado.



À margem da fronteira com Kaliningrado, a Lituânia não tem fronteira com a Rússia. Por outro lado, compartilha uma fronteira de 680 quilômetros com Belarus, o aliado número um do Kremlin.



Rússia e União Europeia negociam atualmente sobre a questão de Kaliningrado. Moscou pede que se levantem as restrições ao trânsito de mercadorias em virtude de um acordo de 2002, quando os Estados bálticos, ex-repúblicas soviéticas, se incorporaram à UE.



No final de junho, o governador de Kaliningrado, Anton Alikhanov, estimou que entre 40% e 50% das mercadorias que chegam ao enclave poderiam estar sujeitas às restrições, incluindo carvão, metais, materiais de construção, álcool e produtos tecnológicos.



Moscou prometeu consequências "graves" para a Lituânia se o trânsito não for restabelecido.