Polícia chinesa prende suposta quadrilha de fraudadores que operava em bancos

A polícia chinesa anunciou a prisão de uma "gangue criminosa" acusada de estar por trás de práticas duvidosas em bancos locais, depois que um protesto de clientes prejudicados foi dispersado violentamente no domingo no centro do país.



Quatro bancos da província de Henan congelaram os saques de dinheiro em meados de abril, o que gerou manifestações de clientes.



No domingo, várias centenas de pessoas protestaram em frente a uma sucursal do Banco Central da China, em Zhengzhu, a capital provincial de Henan, de acordo com vários participantes que pediram anonimato.



Em fotos publicadas nas redes sociais, é possível ver cartazes que denunciam "a corrupção e a violência das autoridades de Henan".



As autoridades locais não fizeram menção às manifestações, mas a polícia de Xuchang, uma cidade de Henan, anunciou no domingo a prisão de uma gangue criminosa.



Segundo a polícia, a quadrilha controlava vários bancos locais desde 2011 e fazia transferências "ilegais" disfarçadas de empréstimos fictícios.



O comunicado não especifica quantas pessoas foram presas.



Um manifestante que participou no protesto de domingo disse à AFP que foram "agredidos" por indivíduos não identificados.



Outras imagens mostram manifestantes resistindo a um ataque de pessoas vestidas à paisana e lançando garrafas de plástico.



Os protestos são relativamente incomuns na China, país em que manter a estabilidade social é uma obsessão e onde o governo costuma cortar qualquer protesto pela raiz.



No entanto, várias manifestações foram registradas recentemente, apesar do risco de prisão.