ONU calcula que população mundial alcançará 8 bilhões em novembro

A população mundial deve alcançar a marca de 8 bilhões de pessoas no dia 15 de novembro, de acordo com uma projeção da ONU, que também aponta que a Índia vai superar a China como país de maior população em 2023.



O marco populacional "é uma recordação de nossa responsabilidade compartilhada de cuidar do nosso planeta e um momento para refletir sobre onde estamos em dívida com nossos compromissos mútuos", afirmou o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres.



"Esta é uma oportunidade para celebrar nossa diversidade, reconhecer nossa humanidade comum e para ficarmos maravilhados com os avanços na saúde que prolongaram a expectativa de vida e reduziram drasticamente as taxas de mortalidade materna e infantil", acrescentou.



A projeção do Departamento de Economia e Assuntos Sociais da ONU afirma que a população mundial está cresce no ritmo mais lento desde 1950.



O mundo deve alcançar 8,5 bilhões de habitantes em 2030 e 9,7 bilhões em 2050, com o pico de quase 10,4 bilhões na década 2080, antes de registrar estabilidade até 2100.



Enquanto se observa uma queda líquida nas taxas de natalidade dos países em desenvolvimento, mais da metade do crescimento projetado na população mundial nas próximas décadas será concentrado em oito países, destaca o relatório da ONU.



O documento afirma que os países são República Democrática do Congo, Egito, Etiópia, Índia, Nigéria, Paquistão, Filipinas e Tanzânia.