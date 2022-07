Ataque atribuído a rebeldes na República Democrática do Congo deixa 5 mortos

Um ataque no leste da República Democrática do Congo, atribuído às forças rebeldes ADF, deixou cinco mortos (quatro menores de idade) no sábado, informaram fontes do governo local à AFP.



"Às 21H00 (horário local) atacaram a localidade de Busiyo, em território Irumu, e incendiaram várias casas", afirmou Jacques Anayeyi, presidente do "conselho de jovens" da administração de Banyali Tshabi (nordeste do país país).



Cinco pessoas morreram, incluindo quatro menores de idade da mesma família, vítimas do incêndio em sua casa.



As Forças Democráticas Aliadas (ADF, na sigla em inglês), consideradas o braço do Estado Islâmico no centro da África, são acusadas pelas mortes de milhares de civis na República Democrática do Congo e de cometer atentados em Uganda.