Trump faz campanha por Sarah Palin, precursora da extrema-direita americana

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump fez campanha no sábado no Alasca por Sarah Palin, a ex-governadora deste estado do norte do país e que para muitos é a precursora populista do movimento anti-elite de Trump.



Os dois políticos incendiários foram figuras-chave na mudança do Partido Republicano na última década, com a meta de conquistar o voto da classe trabalhadora em dificuldades.



Ambos também divulgaram alegações infundadas de fraude nas eleições de 2020, ao menos nos estados que em Trump foi derrotado.



"No Alasca, não tivemos que nos preocupar com isso, porque vencemos", disse Trump à multidão reunida em um estádio.



Palin foi catapultada para os holofotes quando foi escolhida pelo falecido senador do Arizona John McCain como sua candidata a vice-presidente na eleição de 2008.



A ascensão de Palin durante a campanha de 2008, quando enfatizou seu caráter de 'outsider', é amplamente considerada um antecedente que preparou o caminho para que um empresário como Trump chegasse à Casa Branca oito anos depois.



Seus estilos prevaleceram em oposição direta ao de republicanos tradicionais como Mitt Romney e McCain.



Palin, uma das primeiras apoiadoras da campanha de Trump em 2016, disse ao público que foi atraída em parte pelo empresário porque ele a apoiou quando ela e sua família foram alvos de intensa cobertura da imprensa.



"Ele me escrevia um bilhete e dizia 'aguente firme'", afirmou.



A política de 58 anos almeja suceder o republicano Don Young, que morreu no mês passado depois de passar 49 anos na Câmara de Representantes.



As eleições de meio de mandato de 8 de novembro definirão as 435 cadeiras da Câmara. O Alasca tem apenas um representante por sua população pequena.



Com resultados mistos nas primárias, Trump procura manter seu controle sobre o Partido Republicano, com apoios seletivos a candidatos que, em sua maioria, endossaram suas alegações de fraude.