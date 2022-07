Morre Lily Safra aos 87 anos

Uma das mulheres mais ricas do mundo, ela era viúva do banqueiro Edmond Safra (foto: Lionel Cironneuau/AFP - 22/11/02)





A bilionária brasileira Lily Safra, viúva do banqueiro Edmond Safra, morreu ontem em Genebra (Suíça), aos 87 anos, anunciou em nota a Fundação Edmond J. Safra, que ela presidia. “Por mais de 20 anos, Safra continuou fielmente o trabalho filantrópico de seu amado marido, Edmond, dando seu apoio a centenas de organizações em todo o mundo”, explicou a fundação. A causa da morte não foi informada. Os serviços fúnebres serão realizados amanhã em Genebra, na Suíça.





Lily Safra, nascida em Porto Alegre em 1934, passou parte de sua vida em Mônaco e Genebra. Casada com Edmond Safra em 1976, ela se tornou a herdeira de sua fortuna após a morte do banqueiro, em 1999, durante um incêndio causado em seu apartamento, em Mônaco, por um de seus assistentes de saúde. Em 2002, a Justiça do principado condenou o enfermeiro particular de Edmond a 10 anos de prisão por ter iniciado o fogo.





A bilionária ficou conhecida por suas doações, por exemplo, a projetos de pesquisa contra a doença de Parkinson e “outras doenças cerebrais”. Com patrimônio estimado em US$ 1,3 bilhão pela revista Forbes, Lily Safra, além de Edmond Safra, foi casada com Alfredo Monteverde, fundador da rede de varejo Ponto Frio. Em 1969, o empresário foi encontrado morto no próprio apartamento, com dois tiros. Na ocasião, a viúva assumiu os negócios da rede de lojas.





Em 2008, Lily ostentou a casa mais cara do mundo. Situado na Côte d'Azur, no Sul da França, o imóvel foi vendido por 500 milhões de euros para um bilionário russo. Até aquele negócio, nunca houve uma transação tão cara envolvendo um imóvel de alto luxo. Quatro anos mais tarde, um leilão de joias da brasileira arrecadou US$ 38 milhões. O valor foi distribuído para instituições de caridade.





Origens





Lily era filha de imigrantes russos e nasceu no Rio Grande do Sul. Apesar de modestos, os pais não economizaram em sua educação. Desde cedo, aprendeu a falar inglês e francês e gostava de se vestir com elegância e frequentar festas. Foi numa delas que conheceu o primeiro marido, o argentino Mario Cohen, com quem se casou aos 19 anos.