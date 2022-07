Biden diz que pretende 'reforçar' aliança com Arábia Saudita que respeite 'valores fundamentais'

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que viajará para a Arábia Saudita na próxima semana, visará "reforçar uma aliança estratégica baseada em interesses e responsabilidades mútuas, respeitando os valores fundamentais americanos", escreveu em uma coluna publicada neste sábado (9) pelo jornal The Washington Post.



"Sei que muitos não concordam com minha decisão de viajar para a Arábia Saudita. Minhas posições sobre direitos humanos são claras e antigas, e as liberdades fundamentais estão sempre na agenda quando viajo, e estarão durante esta viagem", garantiu.



Embora espere-se que Biden pressione por um aumento na produção de petróleo saudita para aliviar a crise doméstica de preços e a inflação, a visita dá sinais de que seu governo está se afastando de sua promessa de campanha de tornar a monarquia petroleira um "pária" pelo assassinato do jornalista dissidente Jamal Khashoggi.



As descobertas de inteligência dos Estados Unidos reveladas pelo governo Biden identificaram o príncipe herdeiro Mohammad bin Salman, conhecido como MBS, como o mentor do crime.



No mês passado, o próprio Biden tentou se distanciar do príncipe diante de um próximo encontro, insistindo aos jornalistas que se reuniria com o rei Salman e sua equipe.



No entanto, a Casa Branca confirmou no início desta semana que o MBS fará parte de reuniões adicionais.



"Como presidente, é meu trabalho manter nosso país forte e seguro", escreveu o líder dos EUA no The Washington Post. "Para fazer isso, temos que lidar diretamente com países que podem impactar esses resultados."