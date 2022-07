Bilionária brasileira Lily Safra morre na Suíça

A bilionária brasileira Lily Safra, viúva do banqueiro Edmond Safra, morreu neste sábado(9) em Genebra (Suíça) aos 87 anos, anunciou em nota a Fundação Edmond J. Safra, que ela presidia.



"Por mais de vinte anos, Safra continuou fielmente o trabalho filantrópico de seu amado marido, Edmond, dando seu apoio a centenas de organizações em todo o mundo", explicou a fundação.



Os serviços fúnebres serão realizados em 11 de julho em Genebra, na Suíça.



Lily Safra, nascida em Porto Alegre em 1934, passou parte de sua vida em Mônaco e Genebra.



Casada com Edmond Safra em 1976, ela se tornou a herdeira de sua fortuna após a morte do banqueiro em 1999, durante um incêndio causado em seu apartamento em Mônaco por um de seus assistentes de saúde.



A bilionária ficou conhecida por suas doações, por exemplo, a projetos de pesquisa contra a doença de Parkinson e "outras doenças cerebrais".