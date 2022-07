Presidente de Cuba celebra derrota de 'golpe de estado vandálico', o 11J

O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, disse que na próxima segunda-feira, primeiro aniversário das maiores manifestações antigovernamentais em 60 anos, a ilha comemorará a derrota de "um golpe vandálico".



"Estou convencido de que, defendendo o socialismo, vamos superar a difícil situação atual e derrotar os imperialistas", disse ele, referindo-se à profunda crise econômica que a ilha enfrenta, a pior em três décadas, em meio ao aperto do embargo imposto pelo Estados Unidos Unidos há 60 anos.



As manifestações de 11 e 12 de julho de 2021 mobilizaram quase 50 cidades ao grito de "Liberdade" e "Estamos com fome", deixando um morto, dezenas de feridos e cerca de 1.300 detidos, segundo a Cubalex, ONG de direitos humanos com sede em Miami .



De acordo com a Procuradoria Geral da República, 790 detidos foram processados e 488 foram condenados, muitos pelo crime de sedição com penas de até 25 anos de prisão.



Para comemorar a data, opositores convocaram novas manifestações nas redes sociais, mas muitas das vozes reveladas no 11J foram para o exílio e algumas estão na cadeia.



Na sexta-feira, manifestantes denunciaram que foram alertados por agentes de segurança a não saírem de casa em 11 de julho.



A embaixada americana em Havana divulgou neste sábado um comunicado do secretário de Estado, Antony Blinken, segundo o qual Washington aplicará restrições de visto a 28 funcionários cubanos "envolvidos na repressão dos protestos pacíficos de 11 de julho de 2021".



Twitter