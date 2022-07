Homem que desencadeou o #Metoo iraniano é condenado à morte

A justiça iraniana condenou à morte um homem considerado culpado de vários estupros, em um caso que desencadeou o movimento #Metoo no país há dois anos, anunciou um meio de comunicação local neste sábado(9).



"O réu Keyvan Emamverdi foi condenado à morte pelo tribunal de primeira instância", disse a agência de notícias Isna, citando Shima Ghousheh, advogado de cinco vítimas.



No verão de 2020, pelo menos 20 mulheres denunciaram Emamverdi nas redes sociais, acusando-o de colocar drogas em suas bebidas sem o seu conhecimento para estuprá-las.



A polícia pediu às mulheres que apresentassem uma queixa contra o homem, um ex-proprietário de uma livraria no centro estudantil e intelectual de Teerã, na época, com 33 anos.



O caso desencadeou uma onda sem precedentes de depoimentos de vítimas de assédio e agressão sexual nas redes sociais. Outros iranianos, incluindo acadêmicos e artistas, foram acusados de estupro e agressão sexual online.



Poucos dias após a prisão de Emamverdi, a vice-presidente iraniana para Mulheres e Família, Masumeh Ebtekar, encorajou as mulheres a denunciar agressões sexuais, defendendo uma maior conscientização da sociedade.