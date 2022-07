O que se sabe sobre o suspeito do assassinato de Shinzo Abe?

O homem acusado de assassinar o ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe foi preso e identificado como Tetsuya Yamagami, desempregado de 41 anos.



A polícia diz que ele admitiu ter atirado nele com uma arma caseira em um comício na sexta-feira. Mas o que mais se sabe sobre esse suspeito até agora?



Quem é Yamagami?



Yamagami explicou à polícia que ele serviu na Marinha Japonesa, a Força Marítima de Autodefesa, por três anos a partir de 2002.



Ele trabalhou recentemente em uma fábrica no oeste do Japão por cerca de um ano e meio, mas renunciou em maio de 2022, segundo relatos da mídia local.



"Sua atitude em relação ao trabalho nunca foi um problema. Estou surpreso", disse o ex-gerente da fábrica ao jornal Mainichi Shimbun.



Yamagami conversou com a polícia após o ataque de maneira "clara e precisa", segundo autoridades.



Ex-colegas de ensino médio, entrevistados pela emissora pública NHK, comentaram que o suspeito era uma pessoa calma, mas não solitária. Era bom na prática de esportes e estudos acadêmicos.



Qual seria o motivo?



"O suspeito afirmou que tinha rancor de uma organização em particular e disse que cometeu o crime porque acreditava que o ex-primeiro-ministro Abe tinha uma conexão com ela", disse a polícia na sexta-feira.



Os agentes não informara o nome da organização, mas a mídia japonesa afirma que seria um grupo religioso, citando fontes investigativas, sem nomes.



A NHK e o Mainichi Shimbun destacaram que a família de Yamagami enfrentou problemas após doações financeiras de sua mãe para a organização.



Yamagami originalmente planejava atacar o chefe do grupo, mas depois mudou o foco para Abe, que ele acreditava ter promovido a organização no Japão, de acordo com a Kyodo News, também citando fontes investigativas anônimas.



Como ocorreu o crime?



Yamagami disse que usou uma arma feita à mão para realizar o ataque, e imagens da cena mostraram uma arma básica, quadrada e de cano duplo coberta com fita preta resistente.



A polícia revistou sua casa e apreendeu "vários itens feitos à mão, incluindo armas". Suspeita-se que pelo menos uma das armas tenha sido fabricada há vários meses, disse a agência de notícias Jiji.



A Jiji também informou que Yamagami participou de exercícios de tiro com munição real na Marinha.



Autoridades disseram que Yamagami descobriu pela internet que Abe faria uma visita a Nara. Acredita-se que ele pegou um trem para a estação onde o ex-primeiro-ministro estava fazendo um discurso.



Como ele é fisicamente?



Em imagens dramáticas do tiroteio, Yamagami usa calça marrom e camisa cinza. Sua boca e nariz estão escondidos por uma máscara cirúrgica branca, e ele usa óculos de aros estreitos sob uma franja longa.



Ele estava usando uma bolsa de ombro da qual aparentemente tirou a arma, antes de deixá-la cair no chão quando foi detido.