Inundação em área de peregrinação na Caxemira indiana deixa 16 mortos

Dezesseis pessoas morreram na Caxemira indiana depois de uma inundação repentina que devastou na sexta-feira um local de peregrinação hindu, informaram neste sábado (9) as autoridades.



As equipes de emergência continuam procurando dezenas de desaparecidos entre quase 10.000 pessoas que estavam acampadas perto do templo de Amarnath, localizado em uma caverna nas montanhas do Himalaia.



"Encontramos 16 corpos até o momento e pelo menos 40 pessoas estão desaparecidas", disse à AFP uma fonte da agência estatal de resposta às catástrofes, que pediu anonimato.



A inundação, provocada por uma tempestade, arrastou centenas de barracas. Os corpos das vítimas e vários feridos foram retirados da área de helicóptero.



"Condolências às famílias em luto", tuitou o primeiro-ministro indiano, Narenda Modi.



Durante a peregrinação anual, que não aconteceu em 2020 e 2021 devido à pandemia de covid-19, centenas de milhares de pessoas caminham durante dias pelas montanhas para chegar ao santuário.



Os peregrinos prestam homenagem a uma grande formação de gelo que acreditam ser a encarnação de Shiva, o deus hindu de destruição.



Durante a peregrinação de 1996, uma tempestade de neve na região provocou as mortes de 243 pessoas.