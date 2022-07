Blinken espera diálogo 'construtivo' na abertura de reunião com ministro chinês

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse que espera ter um diálogo "construtivo", na abertura de uma reunião com o chanceler chinês, Wang Yi, neste sábado em Bali.



"Numa relação complexa e importante como a dos Estados Unidos e China, há muito do que conversar", declarou Blinken ao posar ao lado de Wang para os fotógrafos em um hotel na ilha indonésia de Bali.



"Esperamos ter uma conversa produtiva e construtiva", completou o chefe da diplomacia americana.



Wang, por sua vez, indicou que o presidente chinês, Xi Jinping, acredita na cooperação e no "respeito mútuo" entre as duas maiores potências econômicas do mundo.



"China e Estados Unidos são dois grandes países, então é necessário que os dois países mantenham trocas normais", expressou Wang.



"Ao mesmo tempo, precisamos trabalhar juntos para garantir que esta relação continue avançando no caminho certo", concluiu.



O encontro dos dois chefes diplomáticos, realizado às margens da reunião do G20 em Bali, é a primeira desde outubro.