Elon Musk põe fim a acordo de compra do Twitter, que irá processá-lo

Elon Musk, presidente da Tesla e da SpaceX, anunciou nesta sexta-feira (8) o encerramento do acordo de compra com o Twitter, uma decisão a que rede social planeja se contrapor, processando o empresário para que cumpra com o acertado.



Em carta publicada pelas autoridades americanas da bolsa (SEC), os advogados de Musk asseguram que o Twitter não respeitou os compromissos assumidos no acordo de aquisição por 44 bilhões de dólares, ao não proporcionar todas as informações solicitadas sobre o número de contas falsas na plataforma.



"O senhor Musk exerce [o] direito de pôr fim ao acordo de aquisição e abandona a transação", informaram seus advogados em uma carta à rede social, uma cópia da qual foi enviada à SEC.



Logo a seguir, o presidente do Twitter, Bret Taylor, informou que a empresa irá processar Musk para fazê-lo cumprir o acordo de compra.



"O conselho de diretores do Twitter está comprometido a fechar a transação no preço e nos termos acordados com o senhor Musk e planeja entrar com ações legais para fazer cumprir o acordo de fusão", tuitou Taylor. "Acreditamos que vamos conseguir", completou.



- Usuários falsos -



O tempo se esgotava para que Musk tomasse uma decisão, pois o conselho do Twitter recomendava aos acionistas aprovar a compra em uma votação especial, prevista para agosto.



No mês passado, durante o Fórum Econômico do Catar, Musk disse que a compra do Twitter continuava paralisada por questões "muito significativas" sobre o número de usuários falsos na rede social que tem como símbolo um pássaro azul.



"Seguimos esperando uma resolução deste assunto, que é realmente significativo", afirmou Musk em um vídeo, assegurando que também tinha dúvidas sobre a dívida da empresa.



Os executivos do Twitter afirmam que menos de 5% das contas são falsas, mas o empresário sul-africano está convencido de que o número é muito maior.



Há semanas, os especialistas se perguntavam se Musk buscava retirar sua oferta ou renegociar para baixo o preço da companhia.



As partes se comprometeram a uma indenização pela ruptura do acordo que pode chegar a 1 bilhão de dólares.



- "Comportamento errático" -



Musk, homem mais rico do mundo, usou parte de sua fortuna acumulada em ações da Tesla para apoiar os empréstimos para comprar o Twitter, mas fatores do mercado derrubaram o preço das ações da fabricante de veículos elétricos.



"O acordo do Twitter claramente causou caos no Twitter e resultou em um excesso de ações da Tesla desde abril, dado o ângulo de financiamento de Musk, junto com condições brutais do mercado para o risco", disse o analista de Wedbush Dan Ives, em nota a investidores.



As preocupações sobre a Tesla incluíam a inquietação de que seu diretor-executivo se distraísse com a saga do Twitter e que a plataforma tecnológica certamente chamasse sua atenção se fosse o proprietário.



"Estou certo de que Musk pensou que podia sair com força, gerar uma onda de boatos e depois surfá-la para conseguir investidores que querem uma parte de algo que parece que será grande", analisou Angelo Carusone, presidente do grupo sem fins lucrativos Media Matters for America.



"Seu comportamento errático obviamente afetou o preço das ações da Tesla, o que socavou o financiamento em que tudo estava baseado", acrescentou.



Musk, de 51 anos, proclamou em maio que no geral deixaria que qualquer um dissesse qualquer coisa permitida pela lei no Twitter, tornando-se um herói para os ultraconservadores ofendidos pelos esforços para frear o assédio, as mentiras e outros abusos na plataforma.



Seus comentários foram registrados durante um evento anual no qual o Twitter e outras empresas de redes sociais costumam fechar contratos publicitários em larga escala avaliados em centenas de milhões de dólares.



Mas um Twitter livre para todos eliminaria as precauções que as marcas querem adotar para garantir que sua publicidade não seja associada a publicações abusivas ou problemáticas, disse Carusone.



"Musk chegou muito perto" mas "não conseguiu se controlar o suficiente", destacou o ativista. "Abriu a boca e empurrou a primeira peça do dominó que fez o acordo explodiu".



