França ultrapassa 150.000 mortos por covid-19

A França ultrapassou nesta sexta-feira (8) as 150.000 mortes por covid-19, em meio a um novo aumento de casos da doença, segundo dados da Saúde Pública francesa.



Com 74 mortos em hospitais nas últimas 24 horas, o número de mortes ultrapassou o marco de 150.000.



O índice de 140 mil mortes havia sido superado em 11 de março, dois anos após os primeiros casos da doença no país.



A França passa por sua sétima onda da pandemia, que teve inicio no final de maio impulsionada por subvariantes da ômicron.



Há um grande aumento nos casos e a circulação do vírus continua se intensificando no território, com data do pico epidêmico ainda incerta.



Na noite de quinta-feira, foram registrados mais de 160.000 casos, com 17.719 pacientes hospitalizados, entre eles 1.523 novas internações.



Segundo as últimas projeções do Instituto Pasteur, as hospitalizações relacionadas com a covid seguirão aumentando nos próximos dias.



Os pesquisadores estimam que haverá 1.700 internações diárias até 18 de julho, acima das cerca de 1.000 atualmente.



Em seu encontro semanal com a imprensa, Saúde Pública França (SpF) notou um aumento acentuado nas reinfecções por covid, que alcançam agora 12% dos casos confirmados.



"A alta é continua desde a chegada da onda ômicron", disse Vincent Auvigne, epidemiólogo da SpF.



O novo ministro da Saúde, François Braun, apontou que a sétima onda de covid coincide com as primeiras saídas para as férias do verão boreal.



O uso da máscara é recomendado, mas não obrigatário.



"Peço aos franceses para este dia, com saídas de férias em massa, que usem máscaras em trens, ônibus" e lugares muito lotados, afirmou.



As restrições foram levantadas na primavera e, por hora, o Executivo não deseja voltar a aplicá-las.