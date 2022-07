Novo pacote de sanções de Canadá à Rússia inclui líder religioso

O Canadá anunciou, nesta sexta-feira (8), uma nova bateria de sanções contra a Rússia que inclui o líder da Igreja Ortodoxa Russa, o patriarca Kirill, e outras personalidades que, segundo Ottawa, promovem a desinformação.



A medida foi rapidamente denunciada pela porta-voz do Ministério russo das Relações Exteriores, Maria Zakharova, para quem "as sanções contra o patriarca só podem ser decididas por satânicos".



No mês passado, a Grã-Bretanha também promoveu sanções contra o clérigo, de 75 anos, duas semanas depois de a UE tê-lo removido de sua própria lista de sanções, em reação à oposição húngara.



O patriarca é um defensor ferrenho do presidente Vladimir Putin e apoiou sua campanha militar na Ucrânia.



A ministra canadense das Relações Exteriores, Melanie Joly, anunciou as novas sanções enquanto assistia a uma reunião de ministros das Relações Exteriores do G20 em Bali.



O chanceler russo, Serguei Lavrov, abandonou as negociações em curso neste encontro, devido às críticas de potências ocidentais ao Kremlin.



O novo pacote canadense mira 29 pessoas acusadas de serem "agentes de desinformação e de propaganda patrocinados pelo Estado", além de 15 entidades controladas pelo governo russo "envolvidas em esforços de desinformação", segundo um comunicado oficial.



Também está na lista Sumbatovich Gasparyan, diretor do departamento internacional do veículo de comunicação RT, controlado pelo Kremlin e bloqueado em março pelo Canadá.



"A máquina de propaganda russa deve responder por suas mentiras. Hoje, deixamos claro para aqueles que traficam enganos: você será responsabilizado", frisou Joly.



O último anúncio eleva para mais de 1.150 o número total de indivíduos e de entidades de Rússia, Ucrânia e Belarus, afetados por sanções do Canadá desde o início da invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro passado.