Suposto assassino de Abe diz ter usado arma de fabricação caseira

A polícia japonesa disse, nesta sexta-feira (8), que o suposto assassino do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe, de 67 anos, era o desempregado Tetsuya Yamagami, de 41, que contou ter usado uma arma de fabricação caseira.



"É uma declaração do suspeito, e determinamos que (a arma) é claramente feita à mão, embora nossa análise esteja em andamento", disse à imprensa um policial da região de Nara, onde ocorreu o assassinato.



Anteriormente, a polícia havia indicado que o suposto assassino de Abe era um desempregado de 41 anos, Tetsuya Yamagami, que garantiu ter usado uma arma caseira.



"É uma declaração do suspeito, e determinamos que (a arma) é claramente de aparência artesanal, embora nossa análise esteja em curso", disse um policial da região de Nara a repórteres.



O ataque contra o político mais conhecido do país ocorreu em um comício ao ar livre para as eleições ao Senado, que acontecem ao domingo. O Japão tem leis rígidas contra a posse de armas.