Israel e palestinos têm contatos incomuns antes da visita de Joe Biden

O presidente palestino Mahmud Abbas conversou com líderes israelenses nas últimas 24 horas, a menos de uma semana da visita do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ao Oriente Médio, indicaram as autoridades israelenses nesta sexta-feira (8).



Abbas conversou nesta sexta por telefone com o primeiro-ministro israelense Yair Lapid, horas depois de ter recebido na quinta-feira à noite em Ramallah, na Cisjordânia ocupada, o ministro da Defesa, Benny Gantz. Esse tipo de contato entre ambas as partes é comum.



Nos últimos anos, as relações entre Israel e a Autoridade Palestina do Abas se deterioraram e o processo de paz para resolver o conflito está estagnado desde 2014.



Nesta sexta-feira, Lapid e Abas "dialogaram sobre a cooperação e a necessidade de garantir a calma e a tranquilidade", segundo um comunicado do escritório do primeiro-ministro israelense.



Na reunião celebrada na quinta-feira à noite em Ramallah, Gantz e Abbas falaram "da coordenação de segurança e civil antes da visita do presidente americano Joe Biden a Israel", informou o gabinete do ministro israelense em um breve comunicado.



"A reunião ocorreu em termos positivos. As partes discutiram os desafios civis e de segurança regionais e decidiram continuar a coordenação de segurança e evitar atividades que possam causar instabilidade", acrescentou.



Abbas "destacou a importância de criar um horizonte político" entre israelenses e palestinos e "a necessidade de criar uma atmosfera (positiva) antes da visita do presidente Biden", informou a agência de notícias palestina WAFA.



Abbas e Gantz, líder do partido centrista Azul e Branco, já se reuniram em dezembro em Israel, o que gerou um intenso debate em círculos políticos israelenses.



Seu novo encontro em Ramallah, sede da Autoridade Palestina na Cisjordânia ocupada, ocorreu menos de uma semana antes da visita de Biden.



O presidente americano visitará Israel e a Cisjordânia ocupada de 13 a 15 de julho e conversará com Abas e com Yair Lapid, novo chefe de governo israelense, antes de partir para a Arábia Saudita.



O antecessor de Lapid à frente do governo israelense, Naftali Bennet, então líder do partido de direita radical Yamina, disse que se recusava a se reunir com Mahmud Abbas.