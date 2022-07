As reações mundiais ao assassinato do ex-premiê japonês Shinzo Abe

"Democrata", "visionário": da Ásia ao Ocidente, os líderes mundiais prestaram homenagem nesta sexta-feira (8) ao ex-primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, e expressaram pesar após seu assassinato durante um comício.



A Índia declarou um dia de luto nacional no sábado (9) em "solidariedade" com os japoneses.



- Estados Unidos -



O presidente americano, Joe Biden, chamou o assassinato de "tragédia para o Japão e para todos que o conheceram".



Dizendo-se "estupefato, chocado e profundamente triste" com a notícia, prestou homenagem em um comunicado ao homem que "dedicou sua vida" ao povo japonês.



"A violência com armas de fogo sempre marca profundamente as populações que são suas vítimas", disse ele, enquanto seu país é regularmente palco de tiroteios em massa.



"Os Estados Unidos estão com o Japão neste momento de luto".



- Rússia -



"Desejo a vocês (...) coragem diante dessa perda irreparável", declarou o presidente russo, Vladimir Putin, em um telegrama de condolências dirigido à mãe e à viúva de Shinzo Abe, segundo um comunicado do Kremlin.



"As belas memórias deste homem notável viverão para sempre nos corações daqueles que o conheceram", ressaltou.



- China -



A embaixada chinesa no Japão afirmou que a China estava "chocada" com o ataque. "O ex-primeiro-ministro Abe contribuiu para a melhoria e o desenvolvimento das relações sino-japonesas. Expressamos nossas condolências pela ocasião de seu falecimento e expressamos nossa solidariedade à família", declarou um porta-voz da embaixada.



- Otan e União Europeia -



O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, disse estar "profundamente entristecido por este assassinato hediondo". Ele elogiou "um defensor da democracia", "meu amigo e colega de muitos anos".



O Japão é um parceiro fundamental da Aliança Atlântica.



A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, denunciou no Twitter o "assassinato covarde e brutal" de um "grande democrata e defensor de uma ordem mundial multilateral", cujo ataque "chocou o mundo inteiro".



"Nunca vou entender o assassinato brutal deste grande homem. Japão, os europeus compartilham seu luto", reagiu, por sua vez, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, na mesma rede social.



- Itália -



"A Itália está chocada com o terrível ataque que atingiu o Japão e seu debate democrático livre", reagiu o chefe de Governo italiano, Mario Draghi.



- Alemanha -



O chanceler alemão, Olaf Scholz, disse estar "atordoado e profundamente entristecido", afirmando estar "ao lado do Japão nestes tempos difíceis".



"É com horror que soube da notícia (...)", reagiu a ex-chanceler Angela Merkel, recordando o seu "prazer em trabalhar" com um homem com quem a relação era "imbuída de confiança".



- França -



"O Japão perde um grande primeiro-ministro, que dedicou sua vida ao seu país e trabalhou para trazer equilíbrio ao mundo", reagiu o presidente francês, Emmanuel Macron.



- Holanda -



"Guardo excelentes lembranças de nossa amizade e do trabalho que fizemos juntos", declarou o primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, condenando um ataque "covarde".



- Reino Unido -



"Incrivelmente triste por Shinzo Abe. Muitos se lembrarão da liderança mundial que ele demonstrou em tempos difíceis", tuitou o primeiro-ministro britânico demissionário, Boris Johnson.



- Coreia do Sul -



"Estendo minha simpatia e condolências à família e ao povo do Japão pela perda de seu primeiro-ministro que mais tempo permaneceu no poder e político respeitado", afirmou o presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol, em um comunicado, condenando um "ato criminoso inaceitável".



- Brasil -



O Brasil declarou luto nacional por três dias após a morte de Shinzo Abe, anunciou o presidente Jair Bolsonaro, expressando "extrema indignação" após o assassinato do ex-primeiro-ministro japonês.



"Como sinal de nosso respeito ao povo japonês, de reconhecimento pela amizade de Shinzo Abe com Brasil e de solidariedade diante de uma crueldade injustificável, decretei luto oficial em todo o país durante 3 dias. Que seu assassinato seja punido com rigor. Estamos com o Japão", escreveu no Twitter.



- Índia -



O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, decretou um dia de luto nacional no sábado em homenagem a Shinzo Abe.



"Estou chocado e entristecido além das palavras pela morte trágica de um dos meus amigos mais queridos, Shinzo Abe", escreveu no Twitter. "Somos solidários com nossos irmãos e irmãs japoneses neste momento difícil".



- Turquia -



"Lamento profundamente a perda do meu querido amigo Abe", reagiu o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. "Condeno aqueles que cometeram este ataque odioso".



