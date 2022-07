EUA somou 372.000 empregos em junho e desemprego ficou em 3,6%

A economia dos Estados Unidos continuou criando empregos em junho a um ritmo acelerado, enquanto o índice de desemprego se manteve estável em 3,6% e os salários aumentaram, segundo dados publicados nesta sexta-feira (8) pelo governo.



De fato, 372.000 novos empregos foram criados no mês, muito mais do que os 250.000 esperados pelos analistas, informou o Departamento do Trabalho.



O salário médio por hora aumentou 10 centavos, ou 0,3%, para 32,08 dólares, e 5,1% nos últimos 12 meses, de acordo com o relatório.



Os dados oferecem pouco consolo ao Federal Reserve (Fed, banco central), que declarou guerra à inflação que está em seu nível mais alto em 40 anos e implementou grandes aumentos nas taxas de juros para tentar esfriar a demanda.



A economia ganhou 2,74 milhões de empregos na primeira metade do ano, mais que a maioria dos anos completos desde 2000.



O emprego não agrícola total se mantém levemente abaixo do nível de fevereiro de 2020, antes da pandemia de covid. Mas o setor privado se recuperou e conta com 140.000 novos empregos, segundo o relatório.