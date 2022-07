Trânsito de gás russo pela Ucrânia cai para seu nível mais baixo

O trânsito de gás russo através da Ucrânia caiu em junho para seu nível mais baixo, ou seja, 334 milhões de metros cúbicos por dia, anunciou nesta sexta-feira (8) a operadora dos gasodutos ucranianos OGTSOU, que denunciou uma "chantagem de gás" por parte de Moscou.



A empresa critica o grupo russo Gazprom por "explorar apenas um sétimo das capacidades dos gasodutos ucranianos e nem mesmo usar as cotas reservadas e pagas sob seu contrato com a OGTSOU".



De acordo com a operadora ucraniana, volumes muito maiores poderiam ser enviados para a Europa Ocidental através de "rotas alternativas" e substituir completamente o trânsito pelo gasoduto Nord Stream 1, atualmente usado em 40% de sua capacidade pela Rússia.



Esta queda do volume de gás pela Ucrânia ocorre em um contexto de preocupação na Alemanha, um país muito dependente do gás russo, às vésperas do fechamento total do Nord Stream 1 devido aos trabalhos de manutenção, a partir de segunda-feira.



"Pânico, medo, falta de posição firme: o objetivo do Kremlin é criar justamente esse clima na Europa antes da temporada de calor", disse OGTSOU.



Com isso, quer forçar "o mundo civilizado a negociar com um país que comete crimes sangrentos no centro da Europa", acusou.



A invasão russa da Ucrânia, que começou no final de fevereiro, teve um grande impacto no fornecimento de petróleo e gás, especialmente após as sanções econômicas impostas à Rússia.