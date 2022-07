Vereador russo é condenado a sete anos de prisão por denunciar ofensiva na Ucrânia

O vereador de Moscou Alexei Gorinov foi condenado a sete anos de prisão, nesta sexta-feira (8), por ter denunciado a invasão russa à Ucrânia, em meio a uma onda de repressão de vozes críticas sobre a ofensiva ordenada pelo presidente Vladimir Putin.



A juíza Olesya Mendeleyeva declarou o réu, de 60 anos, culpado de ter divulgado "informações claramente falsas" sobre o Exército russo, usando suas "funções oficiais".



Segundo a juíza, ele cometeu esses crimes como parte de um grupo organizado motivado pelo "ódio político".



"A reabilitação do acusado é impossível sem a privação de liberdade", estimou a magistrada, antes de anunciar sua condenação a sete anos de detenção em uma colônia penal.



Desde 24 de fevereiro passado, quando as forças russas entraram na Ucrânia, as autoridades adotaram uma série de leis para punir, de forma dura, aqueles que criticam publicamente esse ataque e proibiram o uso dos termos "guerra" e "invasão".



Jurista de formação, Gorinov foi detido em abril por ter denunciado em 15 de março a "guerra" e a "agressão" de Moscou contra a Ucrânia, durante uma reunião da assembleia municipal de seu bairro, uma sessão gravada e transmitida no YouTube - circunstâncias consideradas "agravantes", conforme o tribunal.



