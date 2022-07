FAO anuncia diminuição de preços dos alimentos, mas seguem altos

Os preços dos alimentos continuam caindo em junho, pelo terceiro mês consecutivo, com uma primeira queda nos preços do trigo - anunciou a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) nesta sexta-feira (8), acrescentando que, ainda assim, seguem elevados.



Depois de bater um recorde em março pela guerra na Ucrânia, o Índice de Preços de Alimentos da FAO encolheu 2,3%.



Este indicador acompanha a variação mensal dos preços internacionais de uma cesta de produtos alimentícios. A maior parte dos índices (cereais, óleos vegetais, açúcar) registrou queda em junho.



O Índice de Preços de Cereais da FAO diminuiu 4,1% em junho, e o do Trigo, 5,7%, após ter alcançado um nível praticamente sem precedentes em maio.



Isso se deve "à disponibilidade sazonal de novas colheitas no hemisfério norte, à melhora da situação dos cultivos em alguns dos principais países produtores e a perspectivas de aumento da produção na Federação Russa".



Apesar dessa queda em junho, o Índice de Preços dos Alimentos da FAO "continua perto do recorde sem precedentes alcançado em março deste ano", disse o economista-chefe da instituição, Máximo Torero Cullen.