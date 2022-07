Governador do Texas autoriza polícia estadual a devolver migrantes à fronteira

O governador do Texas assinou na quinta-feira uma ordem que autoriza as forças de segurança estaduais a deter imigrantes que atravessaram ilegalmente a fronteira do México, burlando a autoridade habitual do governo federal sobre questões de imigração nos Estados Unidos.



"O estado do Texas está mais uma vez se antecipando e tomando medidas sem precedentes para proteger os americanos e proteger a fronteira sul", afirmou o governador do estado, o republicano Greg Abbott em um comunicado.



A ordem executiva permite que a Guarda Nacional e o Departamento de Segurança Interna do Texas "prendam os imigrantes que cruzam ilegalmente os pontos de entrada e os devolvam à fronteira", acrescenta o comunicado.



Abbott critica o governo federal por supostamente ser brando com a imigração. Ele declarou na quinta-feira que a medida era necessária porque o presidente Joe Biden "se recusa a fazer seu trabalho e fazer cumprir as leis de imigração promulgadas pelo Congresso".



A ordem cria um potencial conflito jurídico entre o Texas e o governo federal, que normalmente administra as questões de imigração e política externa, mas ainda não está claro como a ordem será implementada.



O Departamento de Segurança Nacional não respondeu de maneira imediata os pedidos de comentários da AFP.



O governo do México desconsiderou a ordem, ao afirmar que o país só poderia discutir a política de imigração a nível federal, o que, destacou, também é uma prática padrão nos Estados Unidos.



"Esta ação, no entanto, só é compreensível em um contexto da campanha eleitoral no estado do Texas", afirmou o governo mexicano em comunicado divulgado na quinta-feira, em uma referência às eleições de novembro nos Estados Unidos, que incluem as disputas para os governos estaduais.



Os números da migração do México para os Estados Unidos foram elevados nos últimos meses.



Em maio, as autoridades anunciaram a detenção de mais de 239.000 pessoas na fronteira mexicana, um número recorde, embora também inclua aqueles que tentaram entrar nos Estados Unidos em várias ocasiões.



A ordem de Abbott foi divulgada uma semana depois de a Suprema Corte dos Estados Unidos autorizar o governo Joe Biden a finalizar a política chamada 'Fique no México', adotada pelo ex-presidente Donald Trump em 2019 e que enviava os demandantes de asilo de volta para aguardar a resolução de seus casos.