Ex-presidente do México é denunciado por supostas transferências nebulosas à Espanha

O ex-presidente do México, Enrique Peña Nieto (2012-2018), recebeu supostamente um pouco mais de um milhão de dólares através de transferências internacionais irregulares, afirmou nesta quinta-feira (7) o governo mexicano, que entregou um expediente ao Ministério Público do país.



O ex-mandatário do Partido Revolucionário Institucional (PRI), "por meio de transferências internacionais, recebeu 26.001.429 pesos" mexicanos (cerca de US$ 1,2 milhão), disse em coletiva de imprensa Pablo Gómez, titular da Unidade de Inteligência Financeira (UIF), uma dependência da Secretaria de Fazenda.



"Estes recursos foram transferidos por uma familiar consanguínea [de Peña Nieto] de uma conta no México para a Espanha", acrescentou Gómez.



Essas movimentações, realizadas entre 2019 e 2021, "resultam relevantes devido a que, por se tratarem de operações em dinheiro vivo, não se sabe qual é a fonte", detalhou o funcionário.



A UIF entregou o expediente ao Ministério Público para que investigue essas movimentações.



Ademais, "detectou-se que o ex-presidente tem vínculos corporativos em duas empresas que identificamos", e uma delas "é identificada como fornecedora ou prestadora de serviços do governo durante o mandato do ex-presidente".



Ambas as empresas receberam contratos do Estado mexicano durante o governo Peña Nieto avaliados em 10 bilhões de pesos mexicanos (cerca de US$ 500 milhões), acrescentou Gómez.



A informação veio à tona depois que meios de comunicação revelaram que o ex-presidente vive em um bairro exclusivo de Madri, conhecido por seu alto padrão e protocolos de segurança, onde tem como vizinhos os atores Penélope Cruz e Javier Bardem.



"Estou seguro de que, diante das autoridades competentes, me será permitido esclarecer qualquer questionamento sobre o meu patrimônio e comprovar a legalidade do mesmo, dentro dos procedimentos legais", escreveu Peña Nieto no Twitter.



O jornal espanhol El País reportou nesta quinta-feira que o advogado de Peña Nieto, Juan Collado, preso no México em julho de 2019 por participação em organização criminosa e lavagem de dinheiro, possui um apartamento avaliado em cerca de 5 milhões de dólares no mesmo imóvel do hotel Four Seasons de Madri.



