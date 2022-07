O deputado britânico Tom Tugendhat anunciou nesta quinta-feira (7) a pretensão de suceder Boris Johnson, dando início à disputa pelo poder à frente do Partido Conservador após a demissão do primeiro-ministro.



Tugendhat, chefe da comissão de Assuntos Exteriores no Parlamento britânico, confirmou em uma coluna no jornal The Daily Telegraph seus pretensões, já expressas no passado, de liderar o Partido Conservador, com vistas a conseguir uma "coalizão ampla" para um "novo ponto de partida".