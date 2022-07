Índia restringe exportações de farinha por escassez mundial de trigo

A Índia vai impor restrições à exportação de farinha em uma nova tentativa de ajudar o mercado nacional diante da crise global do trigo.



As exportações de grãos de trigo registraram forte queda em maio para reforçar as reservas do país, devido à escassez mundial e o aumento dos preços provocado pela invasão da Ucrânia pela Rússia.



A Direção Geral de Comércio Exterior anunciou que os exportadores de farinha precisarão de aprovação prévia do governo, com o objetivo de manter a qualidade e estabilizar os preços internos.



"As interrupções globais no fornecimento de trigo e farinha de trigo criaram muitos novos atores no mercado e levaram a flutuações de preços e problemas relacionados à qualidade", afirmou a agência reguladora em um comunicado.



A Índia proibiu todas as exportações de grãos de trigo sem a aprovação do governo em maio, o que provocou um aumento recorde nos preços mundiais e críticas de outros países.



Juntos, Rússia e Ucrânia são responsáveis por quase 25% da oferta mundial de trigo, mas a guerra em curso prejudica a cadeia de abastecimentos e provoca escassez mundial.



O trigo é o principal cereal da Índia, o segundo maior produtor mundial deste grão, depois da China.



A Índia produziu 109 milhões de toneladas de trigo no ano passado, mas exportou apenas sete milhões de toneladas.



Uma onda de calor em março e abril provocou uma queda de quase 5% na colheita de trigo, o que gerou temores de escassez no mercado interno.