Mulher morre esfaqueada em ato político na Suécia

Uma mulher de aproximadamente 60 anos morreu depois de ser esfaqueada nesta quarta-feira (6), em plena luz do dia, na ilha de Gotland, na Suécia, onde estão reunidos os principais líderes políticos do país, informou a polícia.



"Infelizmente, posso informar que a mulher sucumbiu a seus ferimentos", disse Fredrik Persson, chefe de polícia de Gotland, em entrevista coletiva, na qual acrescentou que um homem de 33 anos tinha sido preso pouco depois do incidente registrado na cidade de Visby.



A vítima foi atendida de urgência no local dos fatos antes de ser transferida para um hospital próximo.



O jornal Expressen reportou que há indícios de que o suposto autor do crime possui vínculos com o grupo neonazista NMR, mas a polícia não confirmou essa informação.



"Atualmente há uma investigação em curso. Parte dela consiste em estabelecer o motivo e os antecedentes do detido", disse Persson.



A polícia também disse que não acreditava que o incidente estivesse relacionado com a semana de Almedalen, um evento anual que reúne a maior parte da elite sueca e no qual os partidos políticos costumam apresentar suas novas agendas e lançar campanhas.



A Associação Sueca de Autoridades Locais e Regiões confirmou que a vítima era Ing-Marie Wieselgren, uma psiquiatra de 64 anos que trabalhava como gestora de projetos e coordenadora nessa organização.