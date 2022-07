Vítima de abuso nos EUA pode pedir absolvição por matar seu agressor

Uma jovem americana que responde na justiça por homicídio poderá pedir sua absolvição sob o argumento de que sua vítima a explorava sexualmente, segundo uma sentença judicial conhecida nesta quarta-feira (6) em um caso que atrai as atenções nos Estados Unidos.



Em junho de 2018, Chrystul Kizer, então com 17 anos, atirou e matou Randall Volar, de 34, e depois ateou fogo na casa dele em Kenosha e roubou seu carro.



A jovem afro-americana explicou que "já tinha tido o bastante com suas apalpações".



O homem era investigado, então, por abuso sexual de menores e a polícia tinha descoberto vídeos pornográficos na casa dele, especialmente de Kizer.



Depois, a jovem contou ao jornal The Washington Post que o homem lhe pagava por sexo, uma atividade que no Winsconsin é considerada "tráfico sexual de menores".



Kizer, no entanto, foi acusada de homicídio, uma acusação que automaticamente leva à prisão perpétua nesse estado.



Nesse momento, 1,5 milhão de pessoas assinaram uma petição online para encerrar o caso porque a jovem matou Volar em legítima defesa.



Em 2020, um fundo chegou a arrecadar 400.000 dólares para que ela fosse solta sob fiança. No entanto, o caso empacou.



O advogado de Kizer invocou desde o começo a lei estadual que isenta as vítimas de "tráfico sexual de menores" quando cometem crimes "diretamente" relacionados com os abusos.



Para os promotores, no entanto, o homicídio não foi "resultado direto" da violência contra a jovem, mas foi planejado para roubar o carro de Volar.



A Suprema Corte do Wisconsin finalmente deu a Kizer uma primeira vitória nesta quarta.



"O tráfico de pessoas pode aprisionar as vítimas em um ciclo de abuso aparentemente interminável durante meses ou até anos", descreve a sentença.



"Um crime imprevisível ou que ocorra imediatamente depois do abuso pode ser consequência direta do tráfico, desde que exista uma conexão lógica entre ambos", proferiu a corte em um texto aprovado por estreita maioria.



Kizer agora tem a autorização da Corte para apresentar este argumento de defesa no julgamento.