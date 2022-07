Irã detém diplomatas estrangeiros, entre eles um britânico; Londres nega

Os Guardiões da Revolução, exército ideológico do Irã, detiveram diplomatas estrangeiros, acusados de "espionagem", reportaram nesta quarta-feira (6) a agência de notícias oficial Fars e a televisão estatal da República Islâmica.



Entre os detidos estaria um diplomata britânico, uma informação desmentida, em Londres, pelo ministério de Assuntos Exteriores britânico.



"O serviço de inteligência dos Guardiões da Revolução identificou e deteve diplomatas de embaixadas estrangeiras que espionavam no Irã", afirmou a Fars.



A agência oficial acrescentou que o diplomata britânico - o chefe de missão adjunto da embaixada, Giles Whitaker - tinha sido expulso do Irã.



Já a televisão estatal noticiou que o diplomata britânico tinha sido expulso da "área" onde ocorreram as detenções.



A informação foi desmentida, em Londres, pelo ministério de Assuntos Externos britânico, que qualificou de "falsas" as informações divulgadas pela imprensa iraniana.



"As informações sobre a detenção de um diplomata britânico no Irã são completamente falsas", disse um porta-voz do ministério de Assuntos Exteriores em Londres.



A televisão estatal iraniana acusou o diplomata britânico de ter "efetuado operações de inteligência" em "áreas onde se realizavam" manobras militares.



Um vídeo exibido pela TV mostra imagens de um homem, que seria Giles Whitaker, falando em um recinto que parece ser a sala de aula de uma escola.



Segundo a jornalista da emissora, o diplomata "faz parte do grupo de pessoas que viajou ao deserto de Shahdad (centro) com sua família na condição de turista".



"Como mostram as imagens, esta pessoa tirava fotos (...) em uma área proibida, onde se realizava um exercício militar", prosseguiu a emissora.



Depois de ter se desculpado, "foi expulso da área", acrescentou. Mas, segundo a agência Fars, o britânico "foi expulso do país depois de apresentar suas desculpas".



Ainda se desconhecem o número e a nacionalidade dos outros diplomatas detidos e a data de sua detenção.



A notícia vem à tona em meio a tensões entre o Irã e as potências mundiais, que tentam reviver o acordo nuclear de 2015.



Os Estados Unidos se retiraram unilateralmente deste pacto em 2018.