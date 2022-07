Reino Unido desmente detenção de diplomata britânico no Irã

O ministério britânico de Assuntos Exteriores desmentiu nesta quarta-feira (6) a detenção de um diplomata de seu país no Irã e qualificou de "falsas" as informações divulgadas pela imprensa iraniana.



"As informações sobre a detenção de um diplomata britânico no Irã são completamente falsas", disse um porta-voz do ministério de Assuntos Exteriores em Londres.



Segundo a agência de imprensa oficial Fars e a TV estatal da República Islâmica, os Guardiões da Revolução, exército ideológico do Irã, detiveram vários diplomatas estrangeiros, entre eles um britânico, acusados de "espionagem".



A Fars reportou que o diplomata britânico - o chefe de missão adjunto da embaixada, Giles Whitaker - tinha sido expulso do Irã. Mas a TV estatal noticiou, no entanto, que ele havia sido expulso da "área" onde ocorreram as detenções.