O ministério britânico de Assuntos Exteriores desmentiu nesta quarta-feira (6) a detenção de um diplomata de seu país no Irã e qualificou de "falsas" as informações da imprensa iraniana.



"As informações sobre a detenção de um diplomata britânico no Irã são completamente falsas", disse um porta-voz do ministério de Assuntos Exteriores em Londres.