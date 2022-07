Os Guardiões da Revolução, o exército ideológico do Irã, prenderam diplomatas estrangeiros, entre eles um britânico. Os detidos foram acusados de "espionagem", informaram nesta quarta-feira(6) a agência de notícias oficial Fars e a televisão estatal da República Islâmica.



"O serviço de inteligência dos Guardiões da Revolução identificou e deteve diplomatas de embaixadas estrangeiras que espionavam no Irã", afirmou a Fars, acrescentando que um deles, britânico, foi expulso do país.



Já a televisão estatal noticiou que o diplomata britânico foi expulso da "área" onde ocorreram as detenções.