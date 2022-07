O primeiro-ministro Boris Johnson, cada vez mais cercado pelos escândalos, se negou a renunciar, apesar dos pedidos de vários de seus principais ministros, informou a imprensa britânica nesta quarta-feira (6).



Altas autoridades do Executivo se reuniram com ele após uma chuva de renúncias em seu governo, mas o primeiro-ministro conservador se declarou determinado a continuar no cargo e a se concentrar "nos assuntos de grande importância que o país enfrenta", informou a imprensa.