Uma mulher de aproximadamente 60 anos morreu depois de ser esfaqueada nesta quarta-feira (6), em plena luz do dia, na ilha de Gotland, na Suécia, onde estão reunidos os principais líderes políticos do país, informou a polícia.



"Infelizmente, posso informar que a mulher sucumbiu a seus ferimentos", disse Fredrik Persson, chefe de polícia de Gotland, em entrevista coletiva, na qual acrescentou que um homem de 33 anos tinha sido preso pouco depois do incidente registrado na cidade de Visby.