Em plena guerra, moda ucraniana se impregna de patriotismo

Em uma loja no centro de Kiev, a capital ucraniana, mãe e filha conferem camisetas estampadas com símbolos patrióticos, uma tendência que vem crescendo desde a invasão russa da Ucrânia.



Um dos moletons, criado pela marca local J.Cook, mostra um cachorro vestido com colete à prova de balas e óculos escuros.



"Temos vários assim", conta Tatiana, referindo-se ao Patron, mascote condecorado em maio pelo presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, por sua habilidade em encontrar minas terrestres.



"Gosto do pequeno Patron", acrescenta Valéria, filha de Tatiana.



Segundo o criador da J.Cook, Sergeyi Fiut, atualmente essas camisetas são "as mais populares" da marca.



"Em 90% dos casos, as pessoas escolhem camisetas com referências militares. É como uma forma de expressão. As pessoas querem mostrar que isso as afeta", explica o empresário de 34 anos, feliz com o aumento das vendas.



A maioria dos clientes são mulheres que compram as camisas para dar aos maridos ou familiares que lutam na linha de frente, aponta.



- "Talismã" -



Esta indústria crescente se reflete em uma das principais rotas comerciais de Kiev. A loja Vsi Svoi apresenta uma ampla variedade de roupas patrióticas.



Na entrada, um manequim veste uma camisa SIL'wear, estampada com míssil antitanque US Javelin e fundo florido.



Maria Iakniunas, sócia da marca, diz que o design, chamado "Talismã", é um dos mais vendidos.



O desenho é inspirado em um costume popular ucraniano, no qual os camponeses penduram panos bordados com estampas florais para afastar a má sorte.



"Hoje, o Javelin nas mãos dos nossos guerreiros é o talismã de cada ucraniano", explica Iakniunas, de 31 anos.



Tanto a SIL'wear quanto a J.Cook doam parte de seus lucros para as forças armadas.



Outros desenhos zombam de afirmações da propaganda russa como, por exemplo, que a Ucrânia usa pombos geneticamente modificados como armas biológicas.



Após essas declarações, J.Cook desenhou uma camiseta com a imagem de um pombo com capacete militar e cintura cheia de munição.



Os russos "nos dão ideias para nossos desenhos", reconhece Fiut, que se diverte com as afirmações de Moscou.



- Enviar uma mensagem -



Essas camisas "enviam uma mensagem e por isso é importante usá-las", diz Mykola, de 14 anos. "Ou simplesmente porque gosta de uma", acrescenta.



Em outra loja, são vendidas joias nas cores amarelo e azul da bandeira, criadas por designers ucranianos,.



"Tudo é tão patriótico agora", diz a gerente Anna Perebynos, de 22 anos. Sua loja organiza eventos especiais para os clientes descobrirem designers ucranianos que estão lançando novas coleções apesar da guerra.



Há também camisas tradicionais. "Temos muitos pedidos do exterior, de pessoas que nasceram aqui e que partiram", diz Perebynos.



A onda de patriotismo também aparece na maquiagem e algumas mulheres pintam os olhos de amarelo e azul.



"É uma grande tendência, mostra que as pessoas nos apoiam", diz.



/ap