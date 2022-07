Companhia British Airways cancelará 10.300 voos nos próximos quatro meses

A companhia aérea British Airways, que já reduziu seus voos nos últimos meses, informou nesta quarta-feira (6) que vai cancelar outros 10.300 até outubro por falta de funcionários.



"A indústria aeronáutica como um todo continua enfrentando grandes desafios", disse a British Airways em nota à AFP.



Segundo o documento, a companhia deseja oferecer mais "certezas" a seus clientes com um programa de voos menos ambicioso. Um dia antes, a empresa anunciou centenas de cancelamentos na temporada de verão.



No total, a empresa reduziu em 13% seu programa de voos para o verão boreal. Antes da pandemia de covid-19, a companhia operava cerca de 850 voos por dia.



Os cancelamentos anunciados nesta quarta-feira afetam trajetos de curta distância entre o início de agosto e final de outubro.



Desde o levantamento das restrições sanitárias, a companhias aéreas enfrentam dificuldades para atender à demanda e contratar funcionários.



No ápice da pandemia, estas empresas e também as administradoras de aeroportos demitiram milhares de pessoas. A British Airways cortou cerca de 10 mil vagas.



Diante do caos nos aeroportos do país, o governo britânico anunciou recentemente medidas de apoio ao setor.



IAG - INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP