Guitarrista Carlos Santana desmaia no palco porque 'esqueceu de comer e beber água'

O aclamado guitarrista Carlos Santana foi hospitalizado depois de desmaiar em meio a um show no Michigan na terça-feira (5) à noite.



O músico mexicano-americano, de 74 anos, escreveu no Facebook que "estava desidratado e desmaiou" já que "esqueceu de comer e beber água".



"Estamos bem, apenas levando tudo com calma", escreveu Santana em sua rede social após o incidente.



O guitarrista estava dando um show no Teatro de Música Pine Knob ao ar livre em Clarkston, a 60 quilômetros de Detroit quando desmaiou.



Seu representante, Michael Vrionis, disse em nota que o músico "foi vítima de um golpe de calor e desidratação" durante o show.